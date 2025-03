Edil bicaquense alerta para falta de sinalização em frente à escola de Vila Diniz

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (24/3), o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) alertou que a falta de placas indicando a existência de quebra-molas em frente à escola municipal de Vila Diniz aumenta o risco de acidentes de trânsito no local.

— Sei que o que vou pedir não é responsabilidade do prefeito, mas peço mesmo assim porque é a forma mais rápida de resolver o problema. Falo de duas simples placas de sinalização de quebra-molas em frente à escola de Vila Diniz — disse o progressista.

O edil ressaltou que muitos motoristas, por desconhecerem que há um quebra-molas naquele ponto da ERS 317, trafegam em alta velocidade. — Já ocorreram acidentes porque os veículos estavam em uma velocidade um pouquinho maior, não deveriam, porque ali existe uma escola — acrescentou Luiz Flávio Rangel.

O vereador recomendou que o Poder Executivo solicite autorização ao DAER e coloque as placas de sinalização nos dois sentidos da rodovia. Para ele, a medida é urgente tendo em vista a intensa movimentação de alunos no horário de início e término das aulas.

