Coronel Bicaco: Vereadora pede a contratação de agentes visitadores do PIM

Vereadora Claudiane da Silva frisou a importância do trabalho dos agentes com crianças de zero a três anos (Foto: Diones Roberto Becker)

A vereadora Claudiane da Silva (PDT) apresentou na sessão ordinária da segunda-feira (24/3), um pedido ao Poder Executivo de Coronel Bicaco para que contrate agentes visitadores para o programa Primeira Infância Melhor (PIM).

— Quero deixar registrado a extrema importância da contratação de agentes para o PIM devido à grande demanda existente em nosso Município. O trabalho que eles desenvolvem com crianças de zero a três anos é muito válido — destacou a pedetista. Ela ainda disse que, atualmente, três áreas estão desassistidas por falta de profissionais.

Conforme a redação da Proposição nº 017/2025, os agentes visitadores admitidos atuariam junto às secretarias municipais da Saúde, da Educação e da Assistência Social.

O texto foi aprovado de maneira unânime no plenário.

