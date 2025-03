Obra de acesso asfáltico a São Valério do Sul deve iniciar dentro de um mês

O acesso asfáltico entre Santo Augusto e São Valério do Sul, na ERS-573, deve começar dentro de um mês. Na última semana, no Palácio Piratini, foram assinadas 11 ordens de início de serviços do Programa de Incentivo Asfáltico (PIAA/RS), incluindo a destinação de R$ 5 milhões para o início desta obra.

O deputado e secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, acompanhou o governador Eduardo Leite na assinatura e destacou que o recurso foi viabilizado após tratativas com o Grupo Zaffari. O investimento atende a uma antiga demanda da comunidade e representa o primeiro passo para a pavimentação total dos 18 quilômetros entre a ERS-155 e São Valério do Sul.

A primeira etapa contempla em torno de 1,35 km de asfalto, com prazo de conclusão de 10 meses e execução pela empresa Carpenedo. Enquanto isso, segue tramitando no governo estadual a licitação para a pavimentação do restante do trajeto. Ernani pontuou que a execução deste trecho é um aspecto importante, pois mudará para o status de obra iniciada, tornando-se prioridade nas obras do Governo Estadual.

O PIAA, coordenado pela Secretaria de Logística e Transportes, estimula empresas e cooperativas a executarem obras de pavimentação em estradas estaduais. A iniciativa possibilita a realização das intervenções mediante o abatimento de até 5% do valor no ICMS devido no ano anterior.