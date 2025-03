Em Brasília, Republicanos conquistam R$ 2 milhões para o desenvolvimento de Miraguaí

A comitiva do Partido dos Republicanos de Miraguaí retornou da capital federal com excelentes notícias para a população. O grupo, composto pelo vice-prefeito Ricardo Fink, pelo presidente da Câmara de Vereadores, José Soares de Oliveira, pelo presidente do Partido dos Republicanos e secretário de Habitação, Diego Afonso Calson, e pelo vereador João Maurício Naegle, esteve em Brasília buscando investimentos para o município.

Durante a viagem, os representantes de Miraguaí participaram de reuniões estratégicas com parlamentares e lideranças do governo federal, apresentando as demandas da cidade e defendendo projetos essenciais para o desenvolvimento local. Como resultado desse esforço, a comitiva conseguiu assegurar um montante de R$ 2 milhões para o município.

Os recursos obtidos serão destinados a áreas prioritárias e começam a ser investidos já nesse ano. Segundo o vice-prefeito Ricardo, essa conquista demonstra o comprometimento da equipe com o progresso de Miraguaí:

“Nosso trabalho é incansável na busca por melhorias para a população. Essa conquista de R$ 2 milhões representa mais infraestrutura, mais qualidade de vida e mais desenvolvimento para nossa cidade.”

O presidente da Câmara, José Soares de Oliveira, também destacou a importância da união entre o Executivo e o Legislativo na busca por recursos:

“Essa viagem a Brasília foi fundamental para garantir investimentos que farão a diferença para Miraguaí. Seguimos trabalhando juntos para trazer mais benefícios à nossa gente.”

O Partido dos Republicanos reforça seu compromisso com o município e continuará atuando para trazer novos recursos e melhorias para Miraguaí. Esse valor expressivo representa a força e a união de vários líderes do partido que a meses vem estreitando as relações com a bancada republicada.

Na agenda ainda, a comitiva de Miraguaí, protocolou pedidos em gabinetes de outros parlamentares a pedido do Vereador Kauan Blau e do Prefeito Neco, valores que após confirmados somaram aos 2 milhões já confirmados pela bancada republicana em Brasília.