Legislativo de Coronel Bicaco aprova PL que permite a contratação de auxiliar de creche

O plenário da Câmara de Vereadores apreciou e aprovou por unanimidade, na sessão ordinária da segunda-feira (24/3), o Projeto de Lei (PL nº 028/2025) autorizando a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto (SMECD).

Conforme consta na redação do PL, serão admitidos quatro auxiliares de creche. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Para o preenchimento das vagas ofertadas, será obedecida a banca existente do concurso público nº 01/2023.

A SMECD justificou que as contratações são necessárias devido à alta procura por vagas nas turmas de maternal I e II da EMEI Meu Cantinho. Entre os deveres do cargo, está a promoção de atividades de recreação, objetivando o desenvolvimento psicossocial satisfatório das crianças.

