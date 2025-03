Vereador sugere criação de equipe para limpeza em bairros e interior de Coronel Bicaco

Através de proposição, o vereador Jonas Vieira (PP) reivindicou que o Poder Executivo estabeleça uma equipe de limpeza para atender as demandas dos bairros e das localidades do interior.

Em plenário, ele mencionou a situação do trevo de acesso à estrada que leva à comunidade de Campo Santo. — A gente sabe que em 15 dias, a grama já está alta. Então que o Executivo leve em consideração esse pedido — complementou.

Apresentada na sessão ordinária da segunda-feira (24/3), a Proposição nº 016/2025 foi acolhida por unanimidade.

