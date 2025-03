Coronel Bicaco: Edil solicita monitoramento em prédios públicos e quadras esportivas

— Vivemos dias em que você arruma tudo bonitinho e quando vê, alguém, algum sujeito mal-intencionado passa ali e quebra. E não sabemos quem quebrou — disse o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) ao defender sua proposição na sessão ordinária da segunda-feira (24/3).

O emedebista citou de exemplo a quadra esportiva entregue no ano passado no bairro Engenho Velho. Segundo ele, o sistema de iluminação não funciona porque os fios foram furtados. Também lamentou a situação do pavilhão comunitário no bairro, que possui marcas de vandalismo.

O edil ressaltou que existem vários lugares de propriedade do Município que ainda não tem monitoramento. — Se um vândalo danificar o patrimônio público, ele que arque com as consequências, pagando os prejuízos — ponderou.

Colocada em votação, a Proposição nº 014/2025 foi aprovada de forma unânime. O texto pede que o Poder Executivo providencie monitoramento em todos os prédios públicos e nas quadras esportivas municipais.

