Tenente Portela decreta situação de emergência em função da estiagem

De acordo com o site da Defesa Civil do RS, o decreto de situação de emergência da Prefeitura de Tenente Portela foi publicado na sexta-feira (21/3). O documento aguarda análise no Governo do Estado.

Os impactos negativos causados pela ausência prolongada de chuvas e as perdas registradas no setor agrícola pautaram uma reunião no início da semana passada. O encontro teve a participação de representantes de secretarias municipais, da Emater-Ascar e da Defesa Civil.

O objetivo era debater e alinhar ações para amenizar os problemas decorrentes da escassez hídrica. O Município tem fornecido água para as famílias que residem nas áreas mais afetadas pela estiagem.

