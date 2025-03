Três Passos publica decreto de emergência por causa da estiagem

O decreto nº 031/2025 – que colocou o Município de Três Passos em situação de emergência devido à estiagem – foi assinado na tarde da sexta-feira (21/3) pelo prefeito Arlei Tomazoni.

— Nosso objetivo é dar suporte aos produtores rurais e garantir que possamos superar esse momento difícil com o menor impacto possível para a economia local — disse o mandatário.

A publicação do decreto foi embasada em laudos técnicos elaborados por secretarias municipais e Emater-Ascar. Agora, o Poder Executivo de Três Passos espera a análise da documentação relativa às perdas nos órgãos estaduais competentes.

Caso o decreto seja homologado pelo Governo do Estado e reconhecido pela União, o Município conseguirá acessar auxílios e recursos para atenuar os prejuízos nos setores atingidos pela estiagem.

Até a finalização desta reportagem, o nome da capital da Região Celeiro não aparecia na relação de municípios em emergência da Defesa Civil do RS.

