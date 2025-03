Brigada Militar de Tenente Portela reforça segurança pública com ações eficientes em 2024

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul tem registrado, ano após ano, uma queda significativa nos índices de criminalidade, reflexo da eficiência da integração policial, do uso de setores de inteligência e do policiamento ostensivo. Esse cenário de melhoria também se reflete no trabalho do Pelotão da Brigada Militar de Tenente Portela, que atende os municípios de Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita e Miraguaí. Em 2024, os números comprovam a eficácia das ações realizadas pela corporação.

Ao longo do ano, os policiais militares atenderam 6.098 ocorrências, o que representa uma média de 17 chamados por dia. Essas ocorrências variam desde crimes graves, como aqueles contra a vida e o patrimônio, até situações mais simples, que, embora não sejam diretamente da alçada da Brigada Militar, fazem parte do cotidiano da força policial.

Os dados impressionam: 338 pessoas presas, 5.195 gramas de entorpecentes apreendidos, 9 armas de fogo e 56 armas brancas recolhidas. Além disso, a Brigada Militar recuperou 10 veículos que haviam sido furtados ou roubados, contribuindo para a redução de crimes patrimoniais na região.

O relatório simplificado de produtividade mostra que os municípios sob responsabilidade do 2º Pelotão de Tenente Portela registraram 5.462 Boletins de Atendimento (BA), sendo que desses, 2.184 foram apenas em Tenente Portela. Ainda foram 5. 133 Boletins de Ocorrência com termo circunstanciado (BO-TC), 503 Comunicação de Ocorrência Policial (BO-COP) e 1.763 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Tenente Portela lidera os índices de produtividade, com 1.296 autuações de trânsito, seguido por Miraguaí, com 189.

A região apresenta singularidades que exigem um planejamento diferenciado da Brigada Militar. Localizada em uma área de circulação de mercadorias ilegais, como drogas, armas e cigarros, a região também abriga a Terra Indígena do Guarita, que amplia o território de patrulhamento. Além disso, o intenso fluxo de pessoas devido ao atendimento do Hospital Santo Antônio e a presença de três rodovias de grande movimento demandam uma atuação estratégica e constante.

Os casos de violência doméstica, especialmente aqueles enquadrados na Lei Maria da Penha e de lesão corporal, são frequentes e exigem intervenção direta da Brigada Militar. A corporação também atua em apoio à Polícia Civil, no cumprimento de mandados, aplicação de medidas protetivas e até em situações de saúde pública, como internações compulsórias.

Os números de 2024 refletem o esforço contínuo dos militares em garantir a ordem e a segurança da população, além de coibir ações criminosas. A Brigada Militar segue atuando de forma ostensiva, com patrulhamento e operações estratégicas, visando a redução dos índices de criminalidade e a proteção dos cidadãos.

A comunidade tem reconhecido o trabalho da corporação, que segue firme no propósito de manter a paz e a segurança em toda a região. A integração entre as forças policiais, o uso de inteligência e o compromisso com o policiamento ostensivo têm sido fundamentais para os resultados positivos alcançados, consolidando a Brigada Militar como uma instituição essencial para a segurança pública no Rio Grande do Sul.