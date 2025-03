Blefaroplastia: procedimento que rejuvenesce o olhar

Imagem do Canva

Nos últimos anos, a blefaroplastia tornou-se um dos cinco procedimentos estéticos mais realizados no mundo, conforme dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). A técnica, que busca rejuvenescer a área dos olhos, está entre os procedimentos mais procurados, refletindo tanto os avanços técnicos quanto a demanda por intervenções que modifiquem a aparência dos pacientes.

Os números apontam a importância da blefaroplastia no campo da cirurgia estética, considerando os resultados alcançados e os efeitos na qualidade de vida dos pacientes. Segundo o Dr. Pedro Ruiz, responsável técnico do Instituto Pedro Ruiz, “o objetivo do meu procedimento é proporcionar resultados naturais e precisos, que devolvam não só a estética, mas a confiança de cada paciente”.

A blefaroplastia é amplamente reconhecida como um procedimento que contribui para o rejuvenescimento do olhar, promovendo a remoção do excesso de pele e o reposicionamento dos tecidos que sustentam a região dos olhos. Estudos e diretrizes publicadas por instituições especializadas, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e evidências presentes em publicações científicas indexadas (por exemplo, na PubMed), indicam que, além dos benefícios estéticos, essa técnica pode, em determinados casos, melhorar a visão periférica. Ressalta-se, contudo, que os resultados funcionais variam conforme a indicação clínica e o perfil individual do paciente, devendo a escolha do procedimento ser baseada em avaliação criteriosa por profissionais especializados.

Segundo o Dr. Pedro Ruiz, o nascer de um novo olhar vai muito além da estética: “É redescobrir a autoconfiança e a vitalidade, refletindo em todos os aspectos da vida”. Ele ressalta que a blefaroplastia pode transformar a percepção que a pessoa tem de si mesma, permitindo que se sinta mais jovem e segura.

Benefícios da blefaroplastia

Rejuvenescimento facial: a remoção do excesso de pele e, quando indicado, a redistribuição da gordura podem diminuir rugas, bolsas e linhas de expressão, resultando em uma aparência em linha com os critérios técnicos.

Melhoria da visão periférica: em situações em que o excesso de pele interfere na visão lateral, o procedimento pode ajudar a restaurar o campo visual, conforme estudos técnicos.

Correção de assimetria: quando associada a outros procedimentos – como a cantopexia para reposicionar os cantos dos olhos, a correção de ptose para elevar as pálpebras, o tratamento dos castanhares para ajustar a área dos olhos e a remoção do xantelasma – a intervenção pode melhorar a simetria facial.

Benefícios psicológicos e sociais

Elevação da autoestima: as mudanças na aparência podem influenciar a forma como os pacientes se veem, conforme informações fornecidas pelo especialista.

Impacto social: a alteração estética pode mudar a forma como os pacientes são percebidos em ambientes pessoais e profissionais, de acordo com relatos técnicos.

Cuidados pós-operatórios

Segundo o Dr. Pedro Ruiz, para aproveitar ao máximo os benefícios da blefaroplastia e assegurar uma recuperação sem complicações, é essencial seguir algumas recomendações pós-operatórias, como:

Repouso adequado: nos primeiros dias, recomenda-se evitar atividades físicas intensas e esforços que possam aumentar a pressão na região dos olhos.

Compressas frias: a aplicação regular de compressas frias contribui para reduzir o inchaço e o desconforto, ajudando no processo de cicatrização.

Uso de medicação: as orientações médicas sobre o uso de colírios, pomadas e analgésicos devem ser seguidas para controlar a inflamação e prevenir infecções.

Higiene cuidadosa: a área operada deve ser mantida limpa, evitando o contato excessivo com os olhos para não prejudicar a cicatrização.

Proteção solar: após a fase inicial de recuperação, recomenda-se proteger a região dos olhos da exposição direta ao sol, utilizando óculos de sol e filtro solar adequado.

Acompanhamento médico: as consultas de pós-operatório devem ser realizadas para que o cirurgião acompanhe a cicatrização e, se necessário, ajuste o tratamento.

A combinação dos benefícios estéticos e funcionais da blefaroplastia com um protocolo adequado de cuidados pós-operatórios contribui para uma recuperação em conformidade com os critérios técnicos da cirurgia estética. Como reforça o Dr. Pedro Ruiz, “essa técnica, baseada em métodos cirúrgicos precisos e avanços tecnológicos, pode contribuir para a melhoria da funcionalidade e da estética da área ocular, atendendo às expectativas de pacientes que buscam resultados alinhados com a revitalização da aparência facial”.

Segundo o Dr. Pedro Ruiz, “além da blefaroplastia, outros procedimentos podem ser usados para ampliar os resultados do rejuvenescimento facial”.

Cantopexia: procedimento que corrige o posicionamento dos cantos dos olhos, contribuindo para a harmonia do contorno ocular.

Castanhares: técnicas voltadas à área dos olhos que visam ajustar e suavizar os contornos, diminuindo sinais que indicam cansaço.

Ptose: intervenção destinada a corrigir a queda das pálpebras superiores, restabelecendo a simetria e a função das mesmas.

Xantelasma: remoção dos depósitos de gordura que podem afetar a estética da região, prevenindo complicações futuras.

O conjunto desses procedimentos pode resultar na melhoria da aparência na região ocular, com uma revitalização que vai além do aspecto externo. Como enfatiza o Dr. Pedro Ruiz, “a transformação estética traz consigo a oportunidade do nascer de um novo olhar, simbolizando um recomeço em que a beleza e a confiança se manifestam juntas”.

