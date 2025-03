Jussara Lima aponta conquistas e desafios das mulheres na sociedade brasileira

A senadora Jussara Lima (PSD-PI) destacou a importância do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Em pronunciamento nesta quarta-feira (12), ela ressaltou as conquistas femininas ao longo dos anos, como a maior participação em diversos setores profissionais, antes dominados por homens. Segundo Jussara, a resiliência, a empatia e a versatilidade das mulheres são características que contribuem para o avanço da sociedade em diferentes setores. Ela afirmou que as mulheres trazem perspectivas diferentes e contribuem para os avanços da sociedade.

— Nós mulheres somos multitarefa, somos treinadas pela vida para atuar em diversas frentes, o que nos dá grande capacidade de adaptação, de lidar com cenários de um mundo em constante mudança. Essas qualidades, embora não exclusivas das mulheres, são geralmente traços marcantes do modo feminino de agir e liderar. De fato, as mulheres têm assumido papel cada vez mais [relevante] na tessitura social. E isso se espraia por todos os setores, das ações comunitárias à atuação política, do serviço público à iniciativa privada, das zonas urbanas ao campo. A força da mulher é essencial — disse.

A senadora afirmou que, apesar dos avanços, ainda há desafios a serem superados. Ela citou a baixa representatividade feminina na política como um exemplo. Apontou que apenas 16 senadoras e 91 deputadas compõem o Congresso Nacional, o que equivale a 18% do total de parlamentares das duas Casas. Para Jussara, essa realidade reflete a participação limitada das mulheres em outros setores da sociedade.

—Somem-se a isso as questões relativas à violência de gênero, feminicídios, preconceitos, divergências salariais, menos oportunidades de trabalho e de qualificação. Os desafios ainda são imensos. Felizmente, essa realidade vem sendo transformada paulatinamente nas últimas décadas. Mas essa mudança não ocorre por acaso, nem por generosidade das instituições ou de determinados segmentos, mas sim pela mobilização feminina— ressaltou.