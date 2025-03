Rogério Carvalho defende medidas para conter inflação dos alimentos

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou, em pronunciamento nesta terça-feira (12), que a oscilação do dólar tem influenciado a inflação dos alimentos no Brasil. Ele mencionou que a moeda americana, que atingiu R$ 6,29 no final de 2024, impacta os preços de produtos exportados e insumos agrícolas. Para mitigar esses efeitos, o parlamentar defendeu medidas como incentivos à produção interna, investimentos na indústria de fertilizantes e a redução de tarifas de importação para itens essenciais.

— Não estamos diante de um problema fiscal, como alguns opositores insistem em caracterizar, mas de fenômenos globais específicos que afetam temporariamente a cadeia produtiva alimentar em todo o mundo. Os resultados da nossa gestão já são incontestáveis: a inflação de alimentos no domicílio caiu de 8,6% para 7,1% no acumulado dos últimos 12 meses, evidenciando uma tendência consistente de desaceleração, fruto direto das políticas públicas implementadas. Além disso, reduzimos o desmatamento na Amazônia, o que contribui para a segurança hídrica e evita impactos na produção agrícola — declarou.

O senador também destacou a relação entre a preservação ambiental e a estabilidade dos preços dos alimentos. Segundo ele, a redução do desmatamento em mais de 30%, atingindo o menor nível dos últimos 15 anos, fortalece o regime de chuvas e protege a produtividade agrícola. Ele afirmou que o governo tem investido na ampliação da produção sustentável, buscando diminuir a vulnerabilidade do setor a crises climáticas e garantir maior previsibilidade na oferta de alimentos.

— Implementamos medidas concretas para ampliar a oferta e reduzir o preço dos alimentos. Destaco a zeragem das tarifas de importação anunciada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços [Geraldo Alckmin] para produtos essenciais, como carne (de 10% para 0%), café (de 9% para 0%), açúcar (de 14% para 0%), trigo (de 7,2% para 0%), óleo vegetal (de 9% para 0%), azeite (de 9% para 0%), sardinha (de 32% para 0%), massas e biscoitos (de 16% para 0%). Essa medida estratégica amplia a concorrência, aumentando a oferta e ajudando a reduzir os preços internos para o consumidor — afirmou.

Para o senador, os indicadores econômicos já refletem os efeitos das ações. Ele apontou a criação de 3,2 milhões de empregos formais, a redução da taxa de desemprego para 6,2% e a desaceleração da inflação alimentar como sinais de recuperação econômica. Ele disse que garantir equilíbrio entre crescimento econômico, segurança alimentar e preservação ambiental é essencial para a estabilidade do país.