CEsp ouvirá o ministro do Esporte, André Fufuca

O ministro do Esporte, André Fufuca, será convidado a comparecer à Comissão de Esporte (CEsp) para prestar informações sobre as realizações, o planejamento e os desafios da pasta. O requerimento foi apresentado pela presidente do colegiado, senadora Leila Barros (PDT-DF), e aprovado na reunião desta quarta-feira (12). A data da audiência com o ministro será agendada.

Ao justificar o requerimento, Leila ressaltou que o início do novo biênio de trabalhos da comissão, com novos presidente e vice-presidente, bem como a presença de novos integrantes no colegiado, torna relevante um diálogo aprofundado com Fufuca, “a fim de compreender suas diretrizes, metas e planejamento para os próximos dois anos”.

“Considerando a relevância do esporte como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento humano e fortalecimento da identidade nacional, bem como sua contribuição significativa para a economia do país, torna-se essencial um debate qualificado sobre o tema. É fundamental debater com o titular da pasta as necessidades de investimentos adequados para o desenvolvimento do esporte em todas as suas modalidades, assim como a preparação do país para participação e realização de grandes eventos esportivos no período próximo”, escreve Leila no requerimento.

Vice-presidente

A Cesp também elegeu nesta quarta o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) como vice-presidente do colegiado. Ele ocupará a função pelos próximos dois anos.