CCT avalia reestruturação da rede nacional de pesquisa agropecuária

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) pode votar nesta quarta-feira (12), às 10h, um projeto de lei que busca reestruturar a pesquisa agrícola e pecuária no Brasil. O PL 6.417/2019 institui o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Agropecuária (SNPA). O objetivo do sistema é promover a articulação e integração entre pesquisa, capacitação científica e tecnológica e inovação nos setores público e privado. Se for aprovado na comissão, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja requerimento para votação no Plenário do Senado.

A proposta apresentada pelos senadores Styvenson Valentim (PSDB-RN), Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) prevê a estruturação do SNPA como uma rede, articulada por meio de uma plataforma digital. A rede deve conter informações como a relação das instituições de ensino e pesquisa, com áreas temáticas de cada uma e os pesquisadores participantes. Também poderão ser compartilhados resultados de pesquisas, entre outros dados. Para os autores do projeto, essa integração deve contribuir para aumentar a produtividade agrícola no país.

O SNPA deverá fazer parte do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). Poderão integrar a rede universidades, institutos federais de educação, institutos nacionais e estaduais de pesquisa, agências de fomento e associações de produtores rurais, entre outros. A adesão será voluntária.

O relator, senador Izalci Lucas (PL-DF), apresentou um parecer favorável ao projeto. Ele argumenta que o modelo adotado há cerca de 30 anos pela legislação agrícola nacional está defasado e não responde a desafios atuais, como aumento e sustentabilidade da produção. Izalci acrescenta que o sistema agropecuário mundial vive um contexto de mudanças climáticas, com crescente demanda por alimentos, fibras e agroenergia.

“Entendemos que as oportunidades hoje apresentadas pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação podem e precisam ser melhor exploradas para potenciar o uso de sistemas de informação com base na internet para aperfeiçoar e aproximar os agentes produtores e usuários de conhecimentos, tecnologias e inovações úteis para o setor agropecuário”, afirma.

Outros itens na pauta da CCT são requerimentos para debater as atividades do Ministério da Ciência e Tecnologia com a ministra Luciana Santos; o Programa Antártico Brasileiro; medicamentos, procedimentos e equipamentos do SUS; e a fiscalização de suplementos alimentares.

Esta será a primeira reunião deliberativa da nova composição do colegiado, agora presidido pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).