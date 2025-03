Coronel Bicaco: Progressista apresenta Moção de Apoio ao projeto de senador gaúcho

O vereador Jonas Vieira (PP) apresentou, na sessão ordinária da segunda-feira (3/3), uma Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 320/2025 de autoria do senador Luís Carlos Heinze (PP-RS).

— Apresentei essa moção de apoio porque vivemos em um Município agrícola e sabemos o que nossos agricultores têm passado em questões climáticas. Estamos mostrando que essa Casa também se preocupa com nossos agricultores — disse o proponente.

Posteriormente, a Moção de Apoio nº 01/2025 foi aprovada de forma unânime.

Ementa do PL nº 320/2025

Dispõe sobre a securitização das dívidas de produtores rurais cujos empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021 e dá outras providências.

