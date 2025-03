Edil bicaquense requer informações sobre pavimentação de rua e conclusão de ponte

Através de pedido de informações, o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) solicitou que o Poder Executivo envie esclarecimentos pertinentes ao recomeço dos trabalhos de calçamento na Rua Paulino Diniz (na saída secundária para Redentora) e a finalização da ponte em Esquina Mendonça (na estrada de terra que liga Coronel Bicaco e Campo Novo).

Ao se manifestar em plenário, o emedebista revelou que ouviu várias reclamações de residentes na Rua Paulino Diniz. — Faz tempo que iniciaram aquelas obras. O pessoal está sofrendo muito por causa da poeira — afirmou.

Em relação à ponte em Esquina Mendonça, Claudiomiro Albuquerque ressaltou que a conclusão é muito aguardada, pois, atualmente, moradores dos dois municípios precisam utilizar desvios, o que elevou os gastos com combustível.

Colocado em votação, o Pedido de Informações nº 01/2025 recebeu oito votos favoráveis.

