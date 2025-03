Governo do Estado homologa decretos de emergência de três municípios da Região Celeiro

Entre os dias 20 e 25 de fevereiro, o Governo do Estado homologou os decretos de emergência publicados pelas prefeituras de Miraguaí, São Valério do Sul e Inhacorá.

Os documentos produzidos em virtude da estiagem estão sob análise na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC). Agora, os municípios aguardam o reconhecimento federal para conseguir acessar recursos financeiros capazes de amenizar os impactos negativos causados pela falta de chuvas.

Esperança do Sul foi o primeiro Município da Região Celeiro a declarar emergência em razão da estiagem. O decreto já obteve reconhecimento por parte da União, no início do mês passado.

