Legislativo de Coronel Bicaco iniciará cronograma de sessões ordinárias

O Poder Legislativo de Coronel Bicaco irá realizar, nesta segunda-feira (3/3), a primeira sessão ordinária de 2025. A abertura dos trabalhos ocorrerá às 19 horas.

Desde que tomaram posse em 1º de janeiro, os vereadores participaram de duas sessões extraordinárias convocadas pelo Executivo Municipal. Dos 18 projetos de lei apreciados nas duas ocasiões, somente um acabou reprovado.

João Marques Brasil (PDT) preside o Poder Legislativo neste ano, tendo como vice-presidente, Felipe Kronbauer (PDT). Na função de secretário está Marcelo Jurandi (PP).

