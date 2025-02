Inscrições para o Curso “Conhecimento Tem Valor” se encerram nesta sexta feira dia 28/02

Acontece no próximo dia 24 de março, o Curso "Conhecimento Tem Valor", um dia inteiro de aprendizado com oficinas e workshops exclusivos sobre empreendedorismo social, gestão de projetos e organização de eventos. Esse curso é totalmente gratuito e vai acontecer no Cine Teatro Globo em Três Passos.

O Gestor de Projetos Tiago R. Zagonel irá ministrar o curso junto com especialistas convidados irão compartilhar seus conhecimentos e experiências para ajudar você a transformar ideias em realidade!

Para quem? Qualquer pessoa acima de 16 anos que queira aprender e crescer!

Onde? Cine Teatro Globo, Três Passos-RS

Vagas limitadas! Apenas 100 participantes terão a chance de viver essa experiência única!

Inscrições: De 31/01 a 28/02/2025 via formulário online.

Link Formulário de Inscrição: https://forms.gle/9JieYybsegwKmaN26

Certificação garantida para quem concluir o curso!

Invista no seu futuro, aprenda de forma prática e amplie suas oportunidades!

Mais informações: [email protected]

(55) 99605-8971 | (51) 99509-8956