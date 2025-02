Quatro municípios da Região Celeiro decretaram situação de emergência devido à estiagem

Até às 11h30min desta quarta-feira (19/2), 156 municípios do Rio Grande do Sul haviam decretado situação de emergência em virtude da estiagem. O número consta no site da Defesa Civil Estadual.

Esperança do Sul foi o primeiro Município da Região Celeiro a publicar o decreto em 2025. O documento – assinado em 20 de janeiro – já foi homologado pelo Governo do Estado e reconhecido pela União. Estão sob análise os decretos emitidos pelas prefeituras de Inhacorá, São Valério do Sul e Miraguaí.

O longo período sem chuvas volumosas, segundo a Emater-Ascar, vem ocasionando prejuízos significativos na agricultura em várias partes do RS, principalmente, nas plantações de soja e milho. A estiagem também afeta as pastagens para rebanhos. Rios importantes sofreram diminuição nos níveis de água.

Em alguns municípios gaúchos, o fornecimento de água para famílias que residem na área rural é realizado através de caminhões-pipa.

