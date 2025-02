Tenente Portela e Três Passos buscam soluções para obra da ponte secundária do Rio Turvo

A licitação para a construção da nova ponte sobre o Rio Turvo, que liga as localidades de Burro Magro (Tenente Portela) e Linha Navegantes (Três Passos), foi novamente considerada deserta, o que impede o início da obra. A estrutura antiga foi destruída pelas enchentes de maio de 2024, e a travessia entre os dois municípios segue comprometida.

O processo licitatório, realizado na última quarta-feira, 12, coordenado pela Prefeitura de Três Passos, já havia fracassado anteriormente, em dezembro de 2024, quando nenhuma empresa se habilitou para executar a obra. O projeto, que prevê um investimento de cerca de R$ 2,7 milhões, enfrenta dificuldades para atrair empresas especializadas, especialmente após as enchentes que afetaram o estado, tornando o mercado de construção de pontes mais restrito.

Diante dessa situação, os prefeitos Arlei Tomazoni (Três Passos) e Rosemar Sala (Tenente Portela) convocaram uma reunião urgente nesta sexta-feira (14) para discutir soluções. Durante o encontro, também estavam presentes representantes da Defesa Civil, da Secretaria de Agricultura e do Planejamento, além do engenheiro responsável pela obra. A principal decisão foi realizar ajustes no projeto, especialmente no que diz respeito ao valor da obra, que até o momento não tem sido suficiente para atrair interessados.

Com um orçamento de R$ 1,9 milhão sendo disponibilizado pela União, através da Defesa Civil, e uma contrapartida de R$ 800 mil dos dois municípios, as autoridades ainda buscam mais recursos junto ao Governo Federal. Caso não seja viabilizado, as prefeituras sinalizaram a possibilidade de ampliar os investimentos próprios para garantir a realização da obra.

A antiga ponte, que tinha 5 metros de largura e 48 metros de extensão, enfrentava danos recorrentes, especialmente durante as cheias. Em 2023 e 2024, a estrutura precisou ser interditada três vezes devido aos estragos causados pelas enchentes. O novo projeto prevê uma ampliação da altura da ponte em 4 metros, aumento da largura para 6 metros e extensão para 75 metros, com o objetivo de resolver o problema de forma definitiva.

Apesar da prioridade da obra, os prefeitos afirmaram que ainda não é possível estabelecer um prazo para a conclusão. Enquanto isso, a única opção de travessia entre Três Passos e Tenente Portela continua sendo pela ponte da RSC-472.