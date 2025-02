Golpe Envolve Nome de Escritório de Advocacia em Tenente Portela

Imagem do golpista conversando com cidadão de Tenente Portela (Foto: Divulgação)

Uma tentativa de golpe foi denunciada pelo Escritório de Advocacia Jalmo Fornari, em Tenente Portela. Algumas pessoas relataram ter recebido mensagens via WhatsApp, enviadas pelo escritório, informando sobre a conquista de uma ação judicial que resultaria em valores financeiros.

Na abordagem, os golpistas utilizam uma logomarca do escritório e pedem que as vítimas efetuem o pagamento de um valor para liberar a quantidade prometida. Os crimes chegam a se oferecer para ligar e fornecer mais "detalhes" na tentativa de parecerem legítimos. Durante a conversa, mencionamos números de processos fictícios e utilizamos termos jurídicos para enganar as vítimas.

O Escritório Jalmo Fornari orienta a população a desconsiderar qualquer mensagem desse tipo e não fornecer informações pessoais ou realizar depósitos financeiros. Em caso de dúvida, é recomendado que uma pessoa procure o escritório diretamente para esclarecimentos.

A recomendação é nunca confiar em mensagens recebidas via aplicativo que solicita dinheiro ou dados pessoais em nome de empresas ou instituições conhecidas.