Reunião no Itamaraty discute construção de ponte internacional entre Brasil e Argentina

Na manhã de ontem terça-feira (11), o Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, recebeu uma reunião entre autoridades brasileiras e argentinas para discutir a viabilidade da construção de uma ponte internacional entre El Soberbio (Argentina) e Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul (Rio Grande do Sul).

O encontro contou com a presença do prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, acompanhado dos prefeitos Marco Aurélio Nedel (Crissiumal) e Elton Pilger (Tiradentes do Sul), além de representantes do Sindilojas Celeiro, como Antônio Afonso Granich, e outras lideranças políticas da região. Deputados federais brasileiros, incluindo Celso Russomanno, vice-presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul), também participaram, reforçando o compromisso do governo com a integração entre os dois países.

A proposta da ponte, considerada uma demanda histórica, tem como objetivo melhorar a conectividade entre o sul do Brasil e a província de Misiones, na Argentina. A infraestrutura deve facilitar o trânsito de pessoas e mercadorias, fortalecer o comércio bilateral e impulsionar setores estratégicos como turismo e produção agrícola.

Durante a reunião, o prefeito Arlei Tomazoni destacou a importância do projeto. “Este encontro representa um passo significativo para a construção da Ponte da Prosperidade, um projeto que, sem dúvida, trará benefícios para todos os setores da economia, tanto para o Brasil quanto para a Argentina”, afirmou.

A discussão segue em andamento, com novas etapas previstas para definir a viabilidade técnica e os próximos passos para concretizar a obra.