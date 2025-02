Erval Seco decreta situação de emergência devido à estiagem

Encontro Prefeitos Há 56 minutos Prefeitos da Micro Região participam do Encontro Nacional de Prefeitos em Brasília O evento, promovido pelo governo federal, tem como objetivo aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios.

Coronel Bicaco Há 3 dias Coronel Bicaco: Fechamento do exercício 2024 revela cenário preocupante nas finanças municipais As medidas de restrição de gastos previstas até 31/03, deverão ser avaliadas em meados do corrente mês.