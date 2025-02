Prefeitos da Micro Região participam do Encontro Nacional de Prefeitos em Brasília

Os prefeitos da Micro Região estão em Brasília para participar do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, que ocorre de terça-feira (11) a quinta-feira (13). O evento, promovido pelo governo federal, tem como objetivo aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios, facilitando o acesso a informações essenciais, recursos e ferramentas para os gestores do mandato 2025-2028.

A abertura contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros. Durante os três dias de programação, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães sediará mais de 170 atividades simultâneas, abordando temas como diretrizes dos programas federais, financiamento para municípios, mudanças climáticas, segurança pública, desenvolvimento regional e transição energética.

A Região está representada no evento, com a presença de Malberk Knust Dullius, prefeito de Redentora e presidente da Amuceleiro (Associação dos Municípios da Região Celeiro) e Valcier Balestrin, prefeito de Barra do Guarita,

Além deles, Cristiano de Carvalho, vice-prefeito de Derrubadas, e Claudemir Scherer, vice-prefeito de Tenente Portela, também marcam presença, reforçando o compromisso dos municípios da região com o desenvolvimento e a busca por investimentos.

A participação dos gestores é essencial para fortalecer o relacionamento institucional com o governo federal e viabilizar novos recursos e melhorias para as cidades da Região Celeiro. O evento também destaca a importância da parceria entre prefeituras e governo federal no processo de transição para as novas administrações municipais.

Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, a edição deste ano do encontro deve reunir mais de 20 mil participantes, consolidando-se como um dos mais importantes eventos para a gestão municipal no país.