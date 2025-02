O ex-prefeito Alair Cemin publica carta aberta destacando avanços e agradecimentos ao povo de Derrubadas

O ex-prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, conhecido como Ilá (MDB), divulgou uma carta aberta direcionada à comunidade local, fazendo um balanço de sua gestão à frente do município. Alair esteve à frente do Executivo por dois mandatos consecutivos, de 2017 a 2024, e aproveitou a mensagem para agradecer colaboradores, vereadores e a população pelo apoio durante o período.

Carta aberta

Carta aberta ao povo de Derrubadas. Querida comunidade Primeiramente quero agradecer a Deus por ter me dado força para chegar até aqui. A minha família em especial a Miriam, minha esposa, companheira, obrigado pela paciência e compreensão em todos esses anos... A cada cidadão e cidadã da nossa Derrubadas obrigado pelas sugestões e elogios durante meu mandato. A todos os vereadores que nestes oito anos trabalharam com seriedade em prol da nossa comunidade. Quero aqui deixar meus mais sinceros agradecimentos a cada um dos servidores públicos que passaram na administração municipal nestes 8 anos, vocês foram muito importante para que a nossa gestão tivesse êxito em todas as áreas. Saio de cabeça erguida e com a certeza que não fiz tudo, mas FIZ TUDO QUE FOI POSSIVEL FAZER, entrego o município muito melhor do que quando assumi em todos os sentidos, e o povo soube reconhecer isso nas urnas agora em 2024, onde obtivemos o melhor resultado para vereador elegendo 8 candidatos, e nossos candidato a Prefeito Miro e Vice Cristiano com 80,3% de votos. Isso e fruto do bom trabalho desenvolvido pela nossa equipe de trabalho, muitas vezes o trabalho tem que ser técnico e não político pois as ações assim exigem . Obrigado a todos Secretários que incansavelmente buscaram sempre o melhor. Aos prestadores de serviços. Quando falo que entrego o Município melhor do que quando assumi, gostaria de dizer que foram muitas melhorias, mais asfalto, mais ruas calçadas mais iluminação pública, mais obras de infraestruturas , mais maquinas, carros, micro ônibus , equipamentos na patrulha agrícola , campo iluminado, reforma e ampliação no CTG, o bosque municipal com todas as obras já concluídas e que estão com os recursos em caixa para a sua conclusão.

Os números falam por sim, quando assumimos em 2017 nosso orçamento era de R$ 16.384.022,00, e hoje (para 2025) e de R$ 33.303.661,00 nosso índice de ICMS era de 0,054911 e hoje está em 0,0652440, nosso valor agregado era de R$ 88.858.130,40 e hoje e de R$ 208.640.755,43, nosso setor primário que representa 71,44% sendo as principais atividades soja 33,3%, milho 22,34%, suínos 10,22%, trigo 6,29%, frango 5,92% e bovinos 3,98%.

REPASSE PARA COOPERATIVA MISTA YUCUMA R$670.000,00

Prefeito Miro , sei que o nosso município estará em boas mãos , o senhor foi quem colocou Derrubadas nos trilhos e tenho orgulho de dizer que aprendi muito com o seu jeito de Governar e claro com seus conselhos agora quando foi meu vice.

Cristiano sei da tua capacidade, assim como muitos dos eleitores que depositaram os votos na urna, acredito que a tua humildade, mas principalmente na maneira de atender o povo este será apenas um degrau a mais que você sobe na tua brilhante carreira política.

Aos vereadores que assumem o assento para o período 25/28, desejo um mandato cheio de conquistas e realizações .

Poderia aqui ficar preenchendo páginas e páginas para descrever todas as nossas conquistas mas todos já sabem de cor e salteado uma por uma .

Muito obrigado e um feliz e abençoado ano novo.