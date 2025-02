Derrubadas Adquire Câmara de Conservação para Reforçar Serviços de Saúde

Segundo o secretário de Saúde, Angelo Oliveira, o novo equipamento oferece maior segurança na preservação dos imunobiológicos, destacando-se pela sua autonomia de bateria, que mantém a temperatura estável mesmo em casos de corte no fornecimento de energia elétrica. “Essa aquisição representa um avanço importante para a saúde pública do município, reduzindo riscos e garantindo a integridade dos produtos armazenados”, afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde de Derrubadas recebeu recentemente uma importante ferramenta para aprimorar os serviços de saúde no município: uma câmara de conservação Biotecno BT 1100 420 TOP, adquirida com recursos repassados ​​pela Rede Bem Cuidar RS. Avaliada em R$ 17 mil, a câmara tem capacidade para 420 litros e é essencial para a conservação de vacinas, medicamentos e outros produtos termolábeis, mantendo uma temperatura ideal entre 2°C e 8°C.

