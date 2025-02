Rios do Rio Grande do Sul têm níveis críticos e mais de 60 municípios sofrem com estiagem

O Rio Grande do Sul enfrenta um cenário preocupante com a combinação da estiagem persistente e níveis críticos nos rios. A falta de chuvas regulares nas últimas semanas tem impactado drasticamente a disponibilidade de água, afetando a agricultura, o abastecimento humano e a vida animal em diversas regiões do estado.

De acordo com o S2ID (Sistema Estadual de Informações sobre Desastres), 61 municípios gaúchos já registraram ocorrências relacionadas à estiagem. A lista inclui cidades como Arvorezinha, Santa Margarida do Sul, Manoel Viana, Tupanciretã e Rosário do Sul, entre outras.

Veja lista de Municípios com registro do S2ID:

1. Arvorezinha

2. Santa Margarida do Sul

3. Manoel Viana

4. Tupanciretã

5. Rosário do Sul

6. Cacequi

7. Santiago

8. Capão do Cipó

9. Esperança do Sul

10. Silveira Martins

11. São Borja

12. Júlio de Castilhos

13. Maçambará

14. São Nicolau

15. São Miguel das Missões

16. Jari

17. Toropi

18. Porto Lucena

19. Vila Nova do Sul

20. Nova Esperança do Sul

21. Uruguaiana

22. Rolador

23. São Pedro do Butiá

24. Unistalda

25. Itacurubi

26. Santo Antônio das Missões

27. Boa Vista do Incra

28. Jaguari

29. São Francisco de Assis

30. Porto Xavier

31. Roque Gonzales

32. Garruchos

33. Independência

34. Itaqui

35. Pirapó

36. São Luiz Gonzaga

37. Quevedos

38. Ubiretama

39. Bossoroca

40. Mata

41. Dilermando de Aguiar

42. Itapuca

43. Faxinalzinho

44. Santa Maria

45. São Gabriel

46. Entre-Ijuís

47. Vitória das Missões

48. Caibaté

49. Encruzilhada do Sul

50. Guarani das Missões

51. São Pedro do Sul

52. São Sepé

53. Monte Belo do Sul

54. Soledade

55. Alegrete

56. Itaara

57. Ivorá

58. São Vicente do Sul

59. Alecrim

60. Quinze de Novembro

61. São Paulo das Missões

Em 50 destes municípios, a situação é ainda mais crítica, com a decretação de situação de emergência, sinalizando a necessidade urgente de medidas de apoio e socorro às populações afetadas.

A partir dessa quarta-feira (5), a Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) suspendeu a captação de água no Rio Gravataí, devido ao nível crítico de 1,29 metro. Desde a primeira suspensão em 29 de janeiro, houve leve recuperação, mas a atual situação justifica a nova medida para garantir o abastecimento à população.

A Sema, junto à Brigada Militar e à Fepam, intensificou a fiscalização das captações, exceto para abastecimento público, conforme a Portaria Sema nº 38/2020. A situação se agrava com a previsão de tempo seco para os próximos dias, intensificando a crise hídrica.