Comunicado da Subprefeitura de Vila Ottonelli sobre o consumo de água

Diante do período de estiagem que assola a região, a Subprefeitura do distrito de Vila Ottonelli, em Redentora, faz um apelo à comunidade para o uso consciente da água.

O subprefeito Joarez Ottonelli reforça a necessidade de racionalização do consumo, peos moradores que utilizam a água dos poços artesianos do Sítio Cassemiro. já que estamos enfrentando um periodo de estiagem e que a mesma esta terminando com as aguas do antigo Olhos d'agua e açudes.

A Subprefeitura pede a compreensão e o engajamento de toda a comunidade para que, juntos, possamos enfrentar esse período desafiador. Pequenas atitudes diárias fazem a diferença, como evitar lavar calçadas, reutilizar a água sempre que possível e garantir que torneiras e encanamentos não fiquem vazando.