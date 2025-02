Três Passos abre inscrições para Processos Seletivos Simplificados

A Prefeitura de Três Passos anunciou a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados, destinados à contratação temporária de profissionais e ao preenchimento de vagas de estágio para estudantes do ensino superior.

Vagas para Profissional de Musicalização e Oficineiros

A partir desta terça-feira, quatro de fevereiro, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado voltado à contratação temporária e emergencial de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. Há vagas para:

Profissional de Musicalização (01 vaga);

(01 vaga); Oficineiros de Informática Educativa (02 vagas), Taekwondo (02 vagas), Jiu-Jitsu (02 vagas), Dança (02 vagas), Teatro (02 vagas) e Instrumentos Musicais (02 vagas).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, presencialmente, no centro administrativo da Prefeitura, localizado na Avenida Santos Dumont, número setenta e cinco, Bairro Centro.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no edital e apresentar os seguintes documentos:

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Uma foto 3×4 recente e sem uso anterior;

Comprovante de inscrição no Conselho de Classe;

Cópia autenticada dos títulos acadêmicos e profissionais.

Vagas de Estágio pelo CIEE-RS

Também estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), voltado a estudantes de ensino superior que desejam concorrer a vagas de estágio e formação de cadastro de reserva.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online, no período de vinte e nove de janeiro a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, pelo site cieers.org.br/conjuntos. Para participar, os candidatos devem possuir cadastro na plataforma do CIEE-RS ou realizá-lo antes da inscrição.

Após o login, é necessário acessar o banner de processos seletivos públicos de estágio ou utilizar o link direto: cieers.org.br/estudante/processosSeletivos.

Mais informações

Os editais completos e detalhes sobre os dois processos seletivos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Três Passos: www.trespassos.rs.gov.br/concursos.