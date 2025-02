Presidente do STF defende união e diálogo entre os Poderes

Luís Roberto Barroso se pronunciou na sessão de abertura do ano legislativo do Congresso, nesta segunda - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento ao Congresso na abertura do ano legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, salientou nesta segunda-feira (3) a união dos três Poderes em torno dos valores e propósitos da Constituição. Ele disse ainda ter uma “crença profunda de que com boa fé e com boa vontade, quase tudo nesta vida é possível”.

—Nós, todos os três Poderes da República, estamos unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. (...) Mais do que a presença formal do presidente do Supremo aqui, na verdade está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil.

Barroso reafirmou a disposição do Judiciário para discutir e absorver eventuais divergências num diálogo institucional:

— Pensamento único só existe nas ditaduras. A característica da democracia é a divergência com civilidade e a capacidade de diálogo, de colocar argumentos na mesa.

O presidente do STF ainda citou a votação “consagradora” de Davi Alcolumbre, que considera uma demonstração da capacidade do novo presidente do Senado de aglutinar as pessoas em torno de valores e objetivos. Davi foi eleito no sábado (1º) à Presidência do Senado para o biênio 2025-2026. Barroso também cumprimentou o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua “integridade e civilidade” e pelos serviços prestados ao país.