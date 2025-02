Tenente Portela recebe mais de R$ 847 mil do Fundo de Participação dos Municípios

O município de Tenente Portela recebeu, na última quinta-feira (30), um repasse de R$ 847.981,42 referente à terceira e última parcela de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O montante faz parte de um total de R$ 6,5 bilhões distribuídos nacionalmente, já descontada a retenção do Fundeb. Em valores brutos, considerando a parcela destinada à educação pública, o valor chega a R$ 8,1 bilhões.

Aumento nos repasses

Os municípios da Região Celeiro receberam cerca de 17% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. O FPM é uma das principais fontes de receita das prefeituras e tem um papel fundamental na compensação das perdas de arrecadação, garantindo recursos para a manutenção dos serviços públicos essenciais.

Origem e impacto do FPM

O FPM é uma transferência constitucional composta por arrecadações do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos valores é feita com base no número de habitantes de cada município, o que impacta diretamente as finanças municipais e a capacidade de investimento em saúde, educação, infraestrutura e outros serviços essenciais.

Para Tenente Portela, o repasse representa um importante reforço orçamentário, permitindo que a administração municipal continue investindo no atendimento à população e no desenvolvimento da cidade.

Confira abaixo quanto cada município da região celeiro recebeu:

Redentora : R$ 642.519,10

Coronel Bicaco: R$ 508.788,85

Miraguaí: R$ 508.788,85

Braga: R$ 508.788,85

Tenente Portela: R$ 847.981,42

Três Passos: R$ 1.187.173,99

Vista Gaúcha: R$ 508.788,85

Barra do Guarita: R$ 508.788,85

Derrubadas: R$ 508.788,85

Tiradentes do Sul: R$ 508.788,85

Esperança do Sul: R$ 508.788,85

Crissiumal: R$ 881.602,43

Bom Progresso: R$ 508.788,85

São Martinho: R$ 508.788,85

Inhacorá: R$ 508.788,85

Chiapeta: R$ 508.788,85

Santo Augusto: R$ 847.981,42

São Valério do Sul: R$ 508.788,85

Campo Novo: R$ 508.788,85

Sede Nova: R$ 508.788,85

Humaitá: R$ 508.788,85