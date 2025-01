Câmara também terá eleição em 1º de fevereiro

Senado Federal Há 4 horas Soraya formaliza candidatura e entra na disputa pela Presidência do Senado A disputa pela Presidência do Senado ganhou mais uma concorrente. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) formalizou sua candidatura na Secretaria...

Senado Federal Há 5 horas Projeto estabelece diretrizes para abordagens de profissionais de segurança O senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou, no final de 2024, um projeto que estabelece diretrizes para as abordagens de segurança pública e privada, ...