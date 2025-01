Prefeito de Derrubadas sanciona reajuste salarial de 6,27% para servidores municipais

O prefeito de Derrubadas, Miro Mülbeier, sancionou a Lei Municipal nº 002/2025, garantindo um reajuste salarial de 6,27% para os servidores públicos municipais. O aumento entra em vigor a partir de janeiro e foi definido com base na previsão orçamentária e na capacidade financeira do município.

A medida também está alinhada ao reajuste do Piso Nacional do Magistério, conforme previsto pela Portaria Interministerial MEC/MF nº 13, publicada no Diário Oficial da União. A Secretária Municipal de Educação, Cristiane Führ, destacou a importância da correção: “Valorizar os educadores é fundamental para garantir uma educação de qualidade e reafirmar o compromisso do município com o ensino.”

O reajuste não será aplicado ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, cujos subsídios são estabelecidos por legislação específica e não podem ser alterados no exercício de 2025.

Segundo o prefeito Miro Mülbeier, a decisão foi tomada com responsabilidade fiscal, garantindo que o aumento não comprometa as finanças públicas. O vice-prefeito Cristiano Carvalho também ressaltou o impacto positivo da medida: “A valorização dos servidores é essencial para um serviço público eficiente e para o desenvolvimento de Derrubadas.”

O reajuste será incorporado às remunerações dos servidores efetivos, às cargas em comissão e aos contratos temporários, beneficiando diversos setores da administração municipal.