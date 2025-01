Jovens assinam contratos do Bolsa Juventude Rural em Tenente Portela

Na manhã desta quinta-feira, 30, foi realizada a assinatura dos contratos do Programa Bolsa Juventude Rural no gabinete do prefeito Rosemar Sala. Quatro jovens foram contemplados, sendo que três estiveram presentes no ato. Cada um receberá R$ 3.000,00 para desenvolver projetos no meio rural, abrangendo atividades como a criação de pequenos animais, o cultivo de hortas e o fomento ao setor leiteiro. A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar e incentivar a permanência dos jovens no campo.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, dos beneficiados e seus familiares, além de representantes da Emater/RS-Ascar, entre eles o chefe do escritório municipal, José Rubens Hermann dos Santos, a supervisora microrregional, Rejane Gollo Fornari, e a extensionista Sandra Cassol.

As bolsas são destinadas a jovens residentes no meio rural ou indígenas, matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio em Escolas Estaduais ou instituições comunitárias. O programa é de responsabilidade da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).