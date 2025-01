Governo federal autoriza início das obras para reforma e ampliação do Aeroporto de Santa Rosa

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Santa Rosa. Com aporte de R$ 48 milhões, a iniciativa integra o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e as obras entrarão em fase de execução imediata.

O início está previsto para a segunda quinzena de fevereiro. As obras incluirão a ampliação da pista de pouso e decolagem, que passará de 1,2 mil metros para 1.630m, além da construção de áreas de segurança pavimentadas e não pavimentadas, totalizando uma extensão de 1.930m. Com isso, o aeroporto poderá receber aeronaves com capacidade de até 150 passageiros.

O projeto também prevê a construção de uma nova taxiway e pátio de aeronaves, além da regularização da faixa de pista, instalação de sistemas de drenagem, cerca operacional e novos auxílios à navegação aérea. A obra deve incluir, ainda, requalificação do acesso viário ao terminal e novas vagas de estacionamento.

Em nota, o ministro afirmou que a ampliação representa um avanço para a infraestrutura do RS ao fortalecer a aviação regional e impulsionar o crescimento econômico.