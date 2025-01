Ordem de Serviço para Reconstrução da Ponte sobre o Rio Guarita é assinada

Na manhã da última quarta-feira, 29, foi assinada a Ordem de Serviço nº 001/2025, marcando o início das obras de reconstrução da ponte sobre o Rio Guarita, localizada na Linha Guarita, divisa entre os municípios de Erval Seco e Redentora.

A obra, que terá um investimento de R$ 3.846.000, será executada pela empresa Qualypontes, vencedora do processo licitatório. A nova estrutura contará com dimensões de 70 metros de extensão por 8 metros de largura e será financiada com recursos do governo federal, por meio da Defesa Civil.

A antiga ponte foi destruída pela enchente de maio de 2024, causando transtornos para produtores rurais e comunidades da região, incluindo área indígena próxima. Desde então, autoridades municipais e lideranças politicas do município realizaram diversas reuniões para viabilizar sua reconstrução, garantindo o restabelecimento do acesso e da mobilidade local.

A assinatura da Ordem de Serviço contou com a presença do prefeito de Erval Seco, Eder Wink e da proprietária da empresa Qualypontes. Também participou do ato a secretária do Planejamento, Giovanna Farias König, e o colaborador da empresa. Agora, cabe ao governo federal a liberação dos recursos para que a execução ocorra conforme o cronograma estabelecido pela empresa responsável.