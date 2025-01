Vereador pleiteia recursos para melhorias no Estádio Municipal de Coronel Bicaco

Em audiência com o assessor da Bancada do PDT na Assembleia Legislativa (AL-RS), Artur Souto, o vereador João Marques Brasil (PDT) reivindicou uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para melhorias na estrutura do Estádio Municipal de Coronel Bicaco.

Segundo o edil, o intuito é qualificar ou construir novos espaços para copa, banheiros e vestiários, além de recuperar o alambrado que cerca o Estádio Municipal.

João Marques Brasil – que preside o Poder Legislativo em 2025 – afirmou ainda que manterá diálogo constante com a Administração Municipal visando a retomada da organização de competições esportivas o mais breve possível.

Também participaram da audiência na AL-RS, na terça-feira (21/1), o diretor geral da Câmara de Vereadores, Anderson Poleze, e o assessor do deputado estadual Gilmar Sossella, Marcos Dias.

