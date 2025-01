ExpoAgro Cotricampo 2025 traz programação diversificada de 19 a 22 de fevereiro

A ExpoAgro Cotricampo 2025, marcada para fechamento de 19 a 22 de fevereiro, em Campo Novo, promete reunir o melhor do agronegócio da região Noroeste do Rio Grande do Sul. Na sua 9ª edição, a feira contará com mais de 300 expositores, abrangendo setores como máquinas agrícolas, genética bovina, agricultura familiar e novas tecnologias.

A organização investiu na ampliação do espaço para expositores, que ganhou 10% a mais de área, e na melhoria da infraestrutura do parque, incluindo 5 mil metros quadrados de novas pavimentações nas ruas internacionais. Com entrada gratuita e estacionamento disponível, a expectativa é de que o evento receba cerca de 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

Programação tem dias temáticos

Cada dia da feira será dedicado a um tema específico:

19/02 – Quarta-feira – Dia da Soja: com atividades como o Dia de Campo, Fórum Soja Brasil transmitido pelo Canal Rural, dinâmicas de máquinas e a 3ª Exposição Leiteira.

20/02 – Quinta-feira – Dia do Cooperativismo: destaque para a juventude no painel “O jovem e o cooperativismo” e o “Talking Jovem Cooperativista”, além de exposições e dinâmicas.

21/02 – Sexta-feira – Dia das Mulheres do Agro: com o Encontro Regional Mulheres do Agro, palestras sobre supervisão e a solenidade de abertura oficial à noite.

22/02 – Sábado – Dia do Leite: com concursos como “Vaca do Futuro” e “Concurso Jovem Puxador”, além de apresentações ao vivo, missa de ação de graças e sorteio de campanhas promocionais.

A ExpoAgro Cotricampo celebra a importância do agronegócio como principal atividade socioeconômica da região, oferecendo um espaço de aprendizado, negócios e integração para agricultores, cooperativistas e o público em geral.