Agentes de Endemias realizam LIRA em Erval Seco e reforçam alerta contra o Aedes aegypti

Tenente Portela Há 3 dias Os 100 anos da morte deTenente Portela O homem que deu seu nome para o município de Tenente Portela foi morto em 24 de janeiro de 1925. Nesta edição, você acompanha uma reportagem especial sobre a vida do jovem revolucionário que sonhava com mais justiça e amor ao próximo.

Temperatura Há 3 dias Cidade gaúcha registrou uma das mais altas temperaturas da América do Sul nessa quinta-feira De acordo com prognóstico publicado no site metsul.com, o Estado terá mais um dia “senegalesco” nesta sexta-feira (24)