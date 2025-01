Criminalidade na Região Celeiro apresenta queda em 2024, segundo SSP-RS

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou recentemente os dados de ocorrências policiais registrados em 2024, revelando uma redução geral da criminalidade na Região Celeiro em comparação com o mesmo período de 2023. No total, foram contabilizadas 2.012 ocorrências nos 21 municípios que compõem a região.

Derrubadas tem o menor índice de criminalidade

Derrubadas destacou-se como o município com o menor índice de crimes na região em 2024, registrando apenas 14 ocorrências ao longo do ano. Entre os delitos mais frequentes estão furtos e roubos, que totalizaram 11 casos.

Campo Novo lidera taxa de criminalidade

Na contramão dos números positivos da região, Campo Novo apresentou a maior taxa de criminalidade por habitante. Com uma população estimada em 5.068 pessoas, o município registrou 152 ocorrências, resultando em uma taxa de 29,99 vítimas por mil habitantes. Furtos e roubos representaram a maior parte dos casos, somando 112 ocorrências.

Parte significativa desses delitos de furtos e roubos é atribuída a um único indivíduo reincidente, preso diversas vezes ao longo do ano pela Brigada Militar e pela Polícia Civil. Contudo, após ser encaminhado ao sistema prisional, o suspeito retorna periodicamente à cidade, impactando negativamente os índices.

Municípios com taxas acima da média regional

Além de Campo Novo, outros municípios com taxas de criminalidade superiores à média regional de 10,01 por mil habitantes incluem Tenente Portela, Miraguaí, Três Passos, Santo Augusto, Braga, Coronel Bicaco, Barra do Guarita, São Martinho, Crissiumal, Inhacorá e Bom Progresso.

Furtos e roubos são os crimes mais comuns

Os furtos e roubos foram os delitos mais registrados na Região Celeiro em 2024, totalizando 992 ocorrências. Janeiro foi o mês com maior número de casos, concentrando 114 registros.

Região Celeiro mantém índices abaixo da média estadual

Apesar das taxas elevadas em alguns municípios, a Região Celeiro segue sendo um local relativamente seguro. Dos 21 municípios que compõem a região, 20 apresentaram índices de criminalidade abaixo da média estadual, que foi de 21,66 por mil habitantes no período analisado.

Reconhecimento ao trabalho dos órgãos de segurança

O desempenho positivo na redução da criminalidade é resultado do comprometimento e da dedicação dos órgãos de segurança pública, que têm adotado estratégias eficazes e ações integradas na região. O fortalecimento de parcerias com a comunidade e o combate direto ao crime têm demonstrado que é possível construir um ambiente mais seguro e tranquilo para a população.

Como são calculados os índices de criminalidade

Os índices de criminalidade na Região Celeiro são calculados proporcionalmente à população, utilizando a taxa por mil habitantes. Essa abordagem é mais precisa para comparar localidades menores, enquanto o estado do Rio Grande do Sul utiliza a taxa por 100 mil habitantes devido à sua maior população.

O relatório reforça a importância da análise proporcional para compreender os desafios de cada município e aprimorar as políticas de segurança pública.

CONFIRA QUADRO DOS DELITOS POR MÊS E MUNICÍPIOS: