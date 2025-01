Cidade gaúcha registrou uma das mais altas temperaturas da América do Sul nessa quinta-feira

O Rio Grande do Sul teve nessa quinta-feira (23) outro dia de calor intenso, com mais de 40ºC sobretudo nas regiões Oeste e Noroeste. Em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, o termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 42,4ºC à sombra, a mais alta temperatura do País e uma das maiores da América do Sul desde o início do ano, ressalta a empresa gaúcha Metsul.

De acordo com prognóstico publicado no site metsul.com, o Estado terá mais um dia “senegalesco” nesta sexta-feira (24), mas na maioria das cidades o fenômeno não deve ser tão forte quanto o dessa quinta, devido à ocorrência de chuva a partir da manhã em pontos do Oeste, bem como à tarde em outras áreas do mapa gaúcho.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre e Vale do Taquari, por exemplo, as máximas ainda podem ser muito altas, com mais de 35ºC em vários pontos. “E a sensação de abafamento, porém, será enorme”, ressalva a empresa especializada.

Máximas dessa quinta

– 40,8ºC em Tupanciretã.

– 40,7ºC em Uruguaiana.

– 40,3ºC em Porto Xavier.

– 40,2ºC em Maçambará.

– 40ºC em Alegrete.

– 39,5ºC em São Paulo das Missões.

– 39,4ºC em Rosário do Sul.

– 39,3ºC em Teutônia.

– 39ºC em Santa Cruz do Sul.

– 38,9ºC em Vila Nova do Sul, Itaqui, Cacequi e Pejuçara.

– 38,8ºC em Estrela e Barra do Quaraí.

– 38,7ºC em Santa Rosa.

– 38,6ºC em Colinas, Lajeado e Venâncio Aires.

– 38,3ºC em Ijuí, Porto Vera Cruz, São Luiz Gonzaga e Espumoso.

A quinta-feira também foi marcada por temporais ao Rio Grande do Sul, no fim da tarde. Em São Borja (fronteira com a Argentina), uma chuva forte e de curta duração, acompanhada de vendaval, causou estragos e outros transtornos como falta de luz.