Forte temporal atingiu o município de Catuípe nesta quinta-feira (23)

Equipes do Executivo Municipal estão nas ruas para prestar assistência às famílias afetadas. Em colaboração com o setor de defesa civil, as autoridades estão trabalhando para atender os necessitados e oferecer suporte imediato.

O Poder Público Municipal de Catuípe iniciou um levantamento para dimensionar os estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade na tarde desta quinta-feira (23). Segundo o secretário de Planejamento e Administração, Luciano Belinaso, aproximadamente 14 residências no bairro Santa Fé foram parcialmente destelhadas, e outros bairros também relataram danos significativos em moradias, como no bairro Neves.

