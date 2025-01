Prefeitura de Três Passos restaura área danificada e responsabiliza motorista por prejuízos causados.

Na madrugada de domingo (12/01), um fato chamou a atenção na Avenida Santos Dumont, no centro de Três Passos. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e colidiu contra três palmeiras, provocando danos materiais e ambientais significativos.



A administração municipal de Três Passos agiu rapidamente. Além de realizar a limpeza da área, recolher os coqueiros danificados e reparar o canteiro central, foi registrado um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil. O motorista foi identificado e vai arcar com os prejuízos causados ao patrimônio público.



O caso foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação locais e destaca a importância de cuidados no trânsito para evitar episódios que impactem não apenas a segurança, mas também o meio ambiente urbano.