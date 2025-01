Presidente do Legislativo analisa repassar valor mensal para auxiliar no pagamento do IPE Saúde de servidores municipais

Em virtude do percentual pago pelo Município nos últimos anos, diversos servidores públicos de Coronel Bicaco se desvincularam do IPE Saúde. Desde a época da redefinição dos valores, o assunto gerou inúmeros debates e grande repercussão na comunidade.

Na sessão extraordinária realizada no dia 7 de janeiro, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 008/2025 – que autoriza o Município a contribuir mensalmente com um percentual variável, de no mínimo 6%, sobre os vencimentos dos servidores segurados (ativos e inativos). Atualmente, os conveniados têm desconto em folha de aproximadamente 26% do salário para custear o IPE Saúde.

O presidente do Poder Legislativo, João Marques Brasil (PDT), analisa a possibilidade e o montante a ser destinado por mês para auxiliar o funcionalismo municipal no pagamento do plano de saúde.

— Depois de conversar com o prefeito Arleu Valadar Machado, e o vice Paulo Hermel, adotamos uma estratégia de retenção do orçamento nos dois primeiros meses do ano, para, a partir de março, devolver um valor mensal e beneficiar os servidores na questão do IPE Saúde — destacou o pedetista.

Para o exercício 2025, segundo cálculo atuarial do IPE, a contribuição alcançará 32,02%. Vale ressaltar que a adesão ao convênio é facultativa e que não existe imposição legal que obrigue o Município a fornecer plano de saúde aos servidores, uma vez que o SUS se encontra à disposição de todos.