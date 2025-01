Obras de recuperação e manutenção avançam nas principais vias de Derrubadas

As Avenidas Pelotas e Porto Alegre, junto com a Rua Ijuí, em Derrubadas, receberam importantes obras de recuperação e manutenção. Entre os trabalhos realizados, destacam-se a recuperação de trechos danificados nas Avenidas Pelotas e Porto Alegre, além do recapeamento asfáltico em partes da Avenida Porto Alegre e da Rua Ijuí, com aplicação de camada de BINDER, uma base de asfalto com 4 cm de espessura.

A sinalização horizontal e vertical, incluindo a pintura de faixas de pedestres e lombadas, será finalizada nas próximas semanas, concluindo as melhorias nas vias.

Os investimentos nas obras, realizados com recursos próprios do município, somam R$ 260.786,35. A administração municipal destaca que as intervenções visam proporcionar maior segurança e conforto para motoristas e pedestres, melhorando a mobilidade urbana.