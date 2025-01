Reunião em Crissiumal avança na construção da Ponte Binacional

Nesta terça-feira, 14, a cidade de Crissiumal foi palco de uma importante reunião da Comissão Binacional de Prefeitos, voltada à construção da Ponte Binacional Porto Soberbo – El Soberbio, entre Brasil e Argentina. O evento, realizado na Câmara de Vereadores, contou com a presença de mais de 20 prefeitos, autoridades argentinas e lideranças regionais, além do deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP), vice-presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul).

O prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, participou acompanhado por vereadores, lideranças locais e o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Carton Cardoso. Segundo Tomazoni, a obra, que será financiada pelo Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM), já tem os recursos garantidos, ultrapassando R$ 100 milhões.

Durante o encontro, Russomanno destacou que a ponte, com 464 metros de extensão, será a menor travessia binacional entre Brasil e Argentina, ressaltando o impacto estratégico da obra para a economia regional.

– Essa união entre governos e entidades demonstra nosso compromisso com o futuro da região e o bem-estar das populações de ambos os lados da fronteira –, afirmou o deputado.

O anfitrião, prefeito Marco Aurélio Nedel, destacou a viabilidade do projeto em função da estrutura existente na BR-468, do menor custo em comparação a outras travessias e da baixa densidade populacional do lado brasileiro. Já Tomazoni sugeriu o nome “Ponte da Prosperidade”, evidenciando os benefícios comerciais e de integração que a obra trará.

O Governo do Rio Grande do Sul assumiu o compromisso de financiar o projeto executivo, cuja licitação será lançada em breve, conforme detalhado pelo prefeito de Três Passos.

A próxima reunião da comissão está marcada para fevereiro, em Brasília (DF), com o Ministro das Relações Exteriores, para discutir os próximos passos do projeto. A expectativa é de que a ponte represente um marco no fortalecimento da relação entre os dois países e impulsione o desenvolvimento das comunidades fronteiriças.