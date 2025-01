Municípios da região aguardam implantação de bases do Samu

Os projetos para a instalação de bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nos municípios de Jóia, Crissiumal e São Martinho estão em tramitação no Ministério da Saúde. Cada cidade receberá uma ambulância fornecida pelo governo federal, enquanto as prefeituras serão responsáveis pela contratação dos profissionais, contando com apoio financeiro da União.

Segundo Marco Atkinson, responsável pela 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Ijuí, as unidades do Samu funcionarão anexas aos hospitais de Crissiumal e São Martinho. Em Jóia, a estrutura será vinculada ao Pronto Atendimento.

O principal objetivo é garantir um atendimento mais ágil às ocorrências, evitando deslocamentos desnecessários ao Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI) e reduzindo a lotação da unidade. Além disso, há uma proposta para que a região de Ijuí tenha sua própria central de regulação do Samu. Dessa forma, as chamadas para o número 191 seriam atendidas localmente, em vez de serem direcionadas a Porto Alegre, otimizando o tempo de resposta dos serviços de emergência.