CIGRES realiza investimentos de R$ 681 mil em melhorias de infraestrutura interna

Após a inauguração de sua nova sede administrativa, que contou com um investimento superior a R$ 1 milhão, o Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES) está promovendo uma série de obras para aprimorar sua infraestrutura interna.

Entre as melhorias está a colocação de pavers no estacionamento, visando proporcionar melhores condições para colaboradores e visitantes. O investimento nessa obra é de R$ 261.500,00.

As vias internas do consórcio também estão sendo requalificadas. Algumas áreas estão recebendo pavimentação asfáltica, enquanto outras passam por recuperação da pavimentação existente, com um aporte de R$ 239.075,31.

Outro destaque é a implantação de um novo almoxarifado, com a ampliação do pavilhão da oficina mecânica, que realiza serviços de manutenção na frota do consórcio. Essa obra tem um custo de R$ 181.213,76.

No total, o CIGRES está destinando R$ 681.789,07 em recursos próprios para as três iniciativas, consolidando o compromisso com a modernização e a eficiência operacional.